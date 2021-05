José Maria Braga, Luzia Lacerda e José Roberto Gifford Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 06:50

Uma mostra musical Inter-religiosa, em parceria com a FUNARJ, será uma das atrações que acontecerão dentro das comemorações dos 10 anos do Instituto Expo Religião. Elba Ramalho, Dudu Nobre e Andrezinho do Molejo são alguns dos nomes confirmados no evento, que acontece no dia 25 de outubro.



"Teremos a apresentação musical e de dança de 16 religiões: Católica, Budismo, Judaísmo, Matrizes Africanas, Umbanda, Catimbó da Jurema, Espiritismo, Wicca, Evangélicos, Fé Bahá´i, Hare Krishna, Tradição Cigana, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Dos Últimos Dias, Ifaísmo, Islã, Xamanismo. O Instituto Expo Religião busca sempre a desconstrução da Intolerância através do diálogo e da cultura. E este evento vem premiar esse trabalho", conta a diretora geral Luzia Lacerda à coluna.

Para a realização desse espetáculo, a FUNARJ, através de seu presidente José Roberto Gifford, disponibilizou o Teatro João Caetano. A direção executiva será de José Maria Braga, a direção artística de Tony Tara e a direção geral de Luzia Lacerda. O espetáculo será fechado ao público e transmitido ao vivo pelos canais da EXPO RELIGIÃO, da FUNARJ e a TV ALERJ.

"Vai ser um show de música, dança, instrumental, coral, iluminação e muita fé. Ao término do evento teremos uma grande homenagem", afirma o diretor artístico Tony Tara.