Sol Vega grava série no Maranhão Wedson Lima/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 05:00

A ex-BBB Sol Vega terá cenas da sua nova série 'Sol Sem Limites', gravadas no Nordeste, especificamente no estado do Maranhão. Ela fará uma sátira super divertida com o fato de ser sido convidada para o 'No Limite' e depois ter sido deixada no vácuo...



Nas redes sociais, Sol Vega chegou a desabafar sobre sua experiência com a seleção do reality 'No Limite'. "Não me falaram nada. Eu só fiz o que eles pediram e eles nem falaram se eu tava fora, que não deu... Eles não têm essa consideração por você. Da outra vez foi a mesma coisa: quando eu vi, já tinham escolhido o pessoal e também não me falaram nada. Agora eu sei que já escolheram, porque hoje que vão falar o nome do elenco. E é isso. Vida que segue... Eu deveria não ter ido, porque eu já passei por isso e tô passando de novo. Uma sensação horrível, porque você faz um monte de planos e de repente você vê que não vai viver aquilo. Cansada de ser enganada", desabafou a ex-BBB, no fim do mês passado.