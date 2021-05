Rodrigo Santana Reprodução de internet

Publicado 29/05/2021 07:13 | Atualizado 29/05/2021 07:25

Rodrigo Santana está internado no Hospital Vitória, no Rio, por conta da Covid-19. O humorista está no quarto e não faz uso de respirador. O quadro de Rodrigo é considerado estável: ele está com 98 de saturação e deve ter alta nos próximos dias. Este sábado (29) completa 11 dias desde o início da doença. O que levou o ator ao hospital, além da Covid, foi uma crise de ansiedade. Amigos próximos dizem que ele entrou em pânico ao receber o diagnóstico porque teve várias perdas familiares por conta do vírus.