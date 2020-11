Criminosos são presos tentando assaltar agência bancária no Méier Divulgação

Publicado 23/11/2020 10:34 | Atualizado 23/11/2020 12:58

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (23), quatro homens que tentavam assaltar a agência bancária do Santander, na Rua Lucídio Lago, no Méier, na Zona Norte do Rio. O grupo estava armado com duas pistolas.

Os criminosos chegaram ao local antes da abertura da agência. Eles renderam um segurança e conseguiram entrar no local.

Em nota, a PM disse que recebeu a informação de um assalto em andamento. Policiais do 3° BPM (Méier) foram acionados para o local e identificaram os criminosos que já estavam no cofre da agência.

Os criminosos são das comunidades de Manguinhos e Arará, segundo a polícia.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Higienópolis).