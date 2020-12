Mais 37 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 serão entregues nos próximos dias pela prefeitura Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 18:04

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que, neste momento, a rede municipal possui uma taxa de ocupação de 93% nos leitos de UTI. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 84%. Vale ressaltar que, atualmente, a rede municipal possui 918 leitos para Covid-19. Deste total, 288 são leitos de UTI.

Hospitalizações





Nas unidades da rede municipal, há 683 pacientes internados, sendo 280 em UTI. Já a rede SUS na capital tem 1428 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 598 em UTI.





No momento, 389 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 198 para leitos de UTI Covid. A SMS destaca que as pessoas que aguardam leitos de UTI estão sendo assistidas em leitos de unidades, com monitores e respiradores.