Gilberto se torna garoto-propaganda de banco e web vibra Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 08:59

Rio - Vigoroso! Gilberto, o Gil do Vigor, não para. Após se tornar garoto-propaganda de uma marca de iogurtes e escrever um livro sobre a sua vida, ele se tornou o rosto de uma campanha do Banco Santander. Primeiro comercial foi exibido durante um intervalo comercial do 'Fantástico' e aweb vibrou com a conquista do economista.

fotogaleria

Publicidade

No comercial, o ex-BBB brinca com a sua formação e a sua vontade de ser presidente do Banco Central. "Eu quero ser presidente do Banco Central. E já estou com o Santander para ajudar vocês e suas finanças", disse em determinado momento do vídeo.

"Ver uma bicha nordestina sendo paga pra dar pinta no horário nobre da TV brasileira, falando de coisa séria sem precisar abrir mão da personalidade encheu meu coração de orgulho e esperança", comentou um internauta. "Morta com o Gil fazendo propaganda na Globo para o Santander", disse outra pessoa surpresa. "O pós do Gilberto está lindo de se ver. Está colhendo o que plantou: amor, verdade, alegria de viver. Eu estou tão feliz por ele", afirmou uma terceira.



Publicidade

Ver uma BICHA NORDESTINA sendo paga pra dar pinta no horário nobre da TV brasileira, falando de coisa seria sem precisar abrir mão da personalidade encheu meu coração de orgulho e esperança.



Obrigado, Gil.

Obrigado, Santander. pic.twitter.com/lLRZZfXLQw — gaybriel (@souumgabriel) May 24, 2021 morta com o gil fazendo propaganda na globo pro santander — luscas (@luscas) May 24, 2021 O pós do Gilberto tá lindo de se ver. Tá colhendo o que plantou: amor, verdade, alegria de viver. Eu tô tão feliz por ele!