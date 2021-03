Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 15:26

Rio - A relação de Carla Diaz e Arthur voltou a ficar estremecida nesta-sexta-feira. A atriz reclamou com Pocah sobre as atitudes do instrutor de crossfit durante um bate-papo das duas na cozinha do' Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

"Você ouviu?" perguntou a loira se referindo a alguma conversa entre ela e Arthur. Pocah afirmou: "Não tinha como não ouvir". A atriz se mostrou confusa com a mudança de comportamento de seu affair. "Do nada ele muda, achei muito estranho". A funkeira concordou: "Pois é, vocês foram dormir e estava tudo bem".

Carla, então, reclamou: "Tudo muito estranho, não quero tirar conclusões, não quero falar nada, mas assim quando ele mais precisou eu estava do lado dele, ai agora quer pular fora porque o negócio virou para mim? Não estou entendendo", comentou a atriz, que relembrou o Paredão que Arthur enfrentou e que possivelmente ela seja um dos alvos da nova berlinda.

Pocah ouviu a loira e a aconselhou: "Acho que você tem que começar parar de criar monstro em sua cabeça". A funkeira ainda disse que não ouviu nada demais na conversa dela e de Arthur durante a noite. "Pode ser que ele ache que você está fragilizada, nem todo mundo vai poder te dar um colo no momento que você quer...Estou te falando isso, porque foi o que eu pensei no quarto com a cama, as pessoas liberam e não para mim, mas é assim mesmo, eu que lute com a minha carência".