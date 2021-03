Anamara, Ana Paula Renault e Gleici Damasceno foram as únicas a ficarem em um quarto secreto Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 05/03/2021 09:01

São Paulo - Tiago Leifert anunciou nesta quinta-feira o tão aguardado Paredão Falso para dar uma reviravolta no clima do Big Brother Brasil 21. O apresentador explicou ao vivo que, nesta sexta semana, além da eliminação de mentirinha, o líder Rodolffo ficará imune por duas semanas. Dentro da casa, os brothers já vêm especulando essa possibilidade, inclusive Gil e Sarah acreditaram que Lumena estivesse sendo mantida em um quarto especial no andar de cima da casa.

fotogaleria

Publicidade

O Paredão Falso não é uma novidade do programa e já aconteceu outras quatro vezes, sendo a última há dois anos, quando a vencedora do BBB18, Gleici Damasceno. Além desses, dois outros brothers também conquistaram o direito de voltar à casa mais vigiada do Brasil depois de terem sido “eliminados”.

Para quem não se recorda, a berlinda é formada da mesma forma como todos os domingos, com um indicado do líder, outro da casa e o terceiro por uma dinâmica determinada pelo reality. Depois, por votação popular, um deles é anunciado como o eliminado e, entra por um corredor até sair dentro de um quarto secreto.

Publicidade

Vamos lembrar aqueles que passaram por essa experiência única no BBB:

BBB 13 - Anamara Barreira (Maroca)

A policial Anamara passou pela primeira vez pelo programa na 10ª edição e teve a oportunidade rara de voltar na 13ª para tentar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Durante sua segunda participação, ela enfrentou um Paredão Falso contra Marcello Soares e foi escolhida com 57% dos votos para passar dois dias em um quarto secreto com monitores para observar a casa. Quando voltou, ela cantava em alto e bom som a música de Roberto Carlos "eu voltei, voltei para ficar porque aqui é o meu lugar".

BBB 16 - Ana Paula Renault

A apresentadora do Triturando, do SBT, também já esteve na casa e na 16ª edição do programa enfrentou um paredão contra Ronan e foi escolhida pelo público para se acomodar no quarto secreto com 74% dos votos. Lá, ela também pôde assistir tudo o que acontecia na casa e teve um dos retornos mais emblemáticas gritando “olha elaaa” por todos os cantos da casa. Na quinta-feira, a ex-sister retornou com imunidade na votação seguinte e com o direito de participar da nova prova do Líder.

BBB 18 - Gleici Damasceno

Gleici Damasceno também ganhou a oportunidade de retornar à casa. Neste momento do jogo, ela tinha um time de rivais que a colocaram no Paredão, mas mal sabiam todos que era falso. Quando entrou no quarto secreto, ela gritava sem parar e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A vencedora do BBB 18 não conseguia se segurar e Tiago Leifert nem conseguia conversar com ela. Depois de dois dias, ela saiu do quarto e foi direto à sua rival, Patrícia Leitte, para citar a frase usada pela personagem Clara na novela O Outro Lado do Paraíso: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!".

BBB 19 - Gabriela Hebling

Gabriela passou por um Paredão falso bem diferente de todos os outros: ao invés de passar dois dias trancada em um quarto, ela apenas saiu pela porta principal, deu a volta por um corredor e foi parar na despensa da casa. Enquanto estava ali, ficou sem entender o que estava acontecendo e perguntava à produção se estava no lugar certo ou se poderia entrar na casa novamente. Mesmo sem respostas, ela resolveu sair e correu para o jardim para anunciar o seu retorno.

BBB 11 - Maurício Joaquim (Mau Mau)

Na 11ª edição, o programa ressuscitou a Casa de Vidro, também chamada de Bolha BBB, que surgiu pela primeira vez no BBB 9. Nela, os cinco primeiros eliminados da casa, Ariadna, Maurício, Rodrigo, Michelly e Igor, voltaram a ser confinados no shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro. O público precisou escolher entre eles qual deveria voltar ao BBB e Maurício, que tinha um romance com a vencedora Maria Melillo, recebeu 40% dos votos. O clima ficou bem estranho na época porque a sister já estava de olho em outro, Wesley Schunk.

BBB 17 – Emily Araújo

A produção do reality propôs aos brothers algo completamente novo no programa: uma votação para eliminar um participante, na qual quem recebesse mais votos seria supostamente eliminado sem nem passar pelo Paredão. Emilly foi a escolhida pela casa, com seis votos, e passou pela falsa eliminação, mas voltou pelo quarto do líder quando a casa ainda era dividida por um muro. Quando este caiu, todos voltaram a conviver juntos e a estudante venceu a edição.