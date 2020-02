Ex-BBB Anamara exibe corpão em dia de praia

Rio - A ex-BBB Anamara mostrou suas curvas e colocou o corpão pra jogo ao postar fotos em que aparece de biquíni no Instagram, na noite desta quarta-feira. A imagem rendeu vários elogios para Anamara. "Perfeição", disse uma pessoa. "Que mulherão", comentou outro seguidor. "Casa comigo", pediu um fã mais empolgadinho. Anamara ficou conhecida ao participar do "BBB 10" e do "BBB 13".

Ex-BBB Anamara posa de biquíni - Reprodução Internet