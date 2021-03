Arhtur diz que está quase chorando por conta da falta de comida da xepa Reprodução / TV Globo

Publicado 05/03/2021 08:36 | Atualizado 05/03/2021 08:37

Rio - Arthur e Projota jantaram na cozinha da xepa antes da realização da prova do líder, na noite desta quinta-feira. Os dois fizeram planos para o caso de ganharem a liderança. Pocah entrou no local e Arthur brincou com a funkeira, perguntando se ela estava preparada para ir para o grupo VIP.

A funkeira disse que ia dar o "piripaque do Chaves" caso tivesse que ficar mais uma semana na xepa. Arthur, então, fez um desabafo. "Uma coisa que eu não queria fazer era chorar por comida, mas eu tô quase chegando nesse ponto", disse.

O crossfiteiro também disse que comeu tanto na festa de quarta-feira, que acabou passando mal. A intenção de Arthur foi comer muito para não ter que voltar a passar fome na xepa.