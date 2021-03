Sarah, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

05/03/2021

São Paulo - Os brothers do "BBB 21" estavam conversando sobre o mundo externo e começaram a levantar a possibilidades do que pode ter acontecido enquanto eles estão confinados, como a morte de alguém importante ou uma tragédia. "Impeachment de algum presidente? Não do nosso, eu gosto dele", disse Sarah no meio da conversa.

Foi aqui que o Brasil perdeu o respeito por você Sarah.



Tags: #ForaSarah / Tchau Sarah / João e Camilla / Deus Sarah / É Sarah / #juliettecampea / Poxa Sarah pic.twitter.com/GBZPAEVxVT — Duduzinho (@iamduduzinhoo) March 5, 2021

Pouco tempo após a consultora de marketing ter feito essa declaração, o nome dela entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Ao contrário das outras vezes que isso aconteceu, agora os internautas estão pedindo a eliminação de Sarah.

Muita pessoas se desapontaram com o apoio da sisters a Bolsonaro a falaram que não irão mais apoiá-la no jogo. Os usuários da rede social subiram a hashtag "Fora Sarah" e a grande maioria das pessoas falando sobre o assunto está criticando a consultora de marketing.