Rio - A novela "Vamp" completa 30 anos e entra no Globoplay nesta segunda-feira, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. A trama conta com atores como Ney Latorraca, Claudia Ohana, Reginaldo Faria, Joana Fomm, Fábio Assunção, Otávio Augusto, Patricya Travassos, entre outros.

"Eu entrei para fazer nove capítulos. Mas depois da primeira mordida na Natasha, personagem da Claudia Ohana, e de falar ‘Gotoso’, nunca mais saí da novela“, brinca Ney Latorraca, se referindo ao bordão do seu eterno Conde Vlad.

Ele relembra que a obra cativou um grande público infanto-juvenil na época. “A novela virou uma febre no país, atingindo todas as faixas etárias, principalmente crianças e adolescentes. As crianças se vestiam de Vlad e Natasha e compravam as figurinhas do álbum que a Editora Globo lançou. Muitas festas infantis tinham elementos desse universo, o bolo com as cores da novela, dentinhos de plástico como lembrança”.

O ator conta que o conde Vlad está entre os personagens mais importantes que já fez. "Entre os personagens que fiz na TV, o Vlad está entre os mais importantes, junto ao Mederiquis do ‘Estúpido Cupido’, Quequé de ‘Rabo de Saia’ e o Barbosa na ‘TV Pirata’. O elenco brilhou em todos os níveis. Novela boa, bem escrita e bem dirigida acaba ficando eterna na memória do público. Só de me lembrar das cenas gravadas na época eu tenho acesso de risos porque nós éramos muito felizes no trabalho”, afirma.



O ator ainda fala de todo carinho que recebe até hoje dos fãs e de uma cena icônica da novela que foi reproduzida anos após dentro da casa do "Big Brother Brasil": "Até hoje o Vlad tem fãs de todas as idades. Passou de pai para filho esse carinho por um herói tipicamente brasileiro. Eu amo a sequência que ele dança Thriller, do Michael Jackson, e acabei fazendo a performance dentro do 'BBB' em 2017 com todos os participantes dançando comigo”.

Claudia Ohana também tem muito carinho pela novela. "Natasha é uma personagem que nunca saiu da minha vida, ela me popularizou totalmente até hoje. Eu tive muitos desafios: cantar, dançar... Mas era um personagem ímpar. Quando o Ney entrou, ele começou a brincar com os dentes, a falar 'gotoso'. Tinha um texto e uma direção que encaixaram muito bem e foi um sucesso estrondoso. Era uma novela divertida. A gente tinha ataques de riso no set. Tenho expectativa de ter uma nova geração assistindo. Vampiros e rock são imortais”, diz Claudia Raia relembra, aos risos.

Aos 76 anos, Ney Latorraca está feliz da vida com a oportunidade de ver a novela novamente. "Estou com 76 anos de idade, 56 de carreira, 46 de TV Globo e há 30 curto esse sucesso que agora entra no Globoplay. Fiquei muito feliz com a notícia e a chance de rever essa história que vale pra todos os públicos e faz a família rir".