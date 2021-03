Giulia Be Reprodução

Por iG

Publicado 01/03/2021 11:08 | Atualizado 01/03/2021 11:17

São Paulo - A cantora Giulia Be, de 21 anos, é um fenômeno e o mês de fevereiro foi todo dela. A artista conseguiu emplacar três músicas no Top 10 Brasil do Spotify. As canções "Menina Solta" e "Se Essa Vida Fosse Um Filme" estão entre as obras contempladas.

fotogaleria

Publicidade

Perdendo apenas para "Me Gusta", da Anitta, "Menina Solta" terminou o segundo mês de 2021 com quase quatro milhões de reproduções na plataforma de streaming (3,390,613). Na sétima colocação, "Se Essa Vida Fosse Um Filme" arrecadou 2,376,351 milhões de reproduções, superando "Deixa", da banda Lagum (2,350,659), e perdendo para "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", de Manu Gavassi (2,638,487).

Por fim, mas não menos importante, na nona posição, está "Inesquecível". A canção, em parceria com Luan Santana, obteve a marca expressiva de 1,989,108 reproduções apenas em fevereiro, consagrando Giulia Be um grande destaque nacional nas paradas musicais.

O Histórico de Giulia

Esta não é a primeira vez que Giulia Be alcança marcos expressivos nas paradas musicais. Em março de 2020, a cantora também se destacou.

O single "(Não) Era Amor", por exemplo, entrou para as listas no Brasil de Top 200 do Spotify e Top 50 do iTunes. O clipe da música, por sua vez, estreou entre os vídeos em alta do Youtube, ultrapassando a marca de 1,8 milhão de visualizações em pouco tempo.

Já o hit que catapultou a cantora ao sucesso, "Menina Solta", ocupou o primeiro lugar do iTunes Brasil, além de se manter no Top 10 do Spotify Portugal naquele mês. Esta matéria contém dados do site Connectmix.