Publicado 05/03/2021 14:54

Drummond para crianças



Há muitos elefantes na literatura infantil. Nenhum deles é como este. Mas ele é como todos nós, pois toca naquilo que temos de mais humano: a necessidade de nos reinventarmos, todos os dias. “O elefante”, de autoria do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, faz parte de um dos livros mais expressivos não só da carreira do autor, mas da poesia brasileira. Inédito como livro isolado e também em edição dirigida às crianças, o poema ganha múltiplas interpretações e possibilidades de leitura, graças à narrativa visual sensível e minuciosa da ilustradora argentina Raquel Cané. Apesar de não ter sido escrito de antemão para o público infantil, o texto dialoga com as crianças a partir das associações criadas entre o texto e as imagens. Nas ilustrações, objetos, paisagens e pessoas do cotidiano se transformam em elefantes, brincando com o universo simbólico do leitor e convidando-o a ampliar sua capacidade de ressignificação, típica do exercício poético. A narrativa do poema acompanha o nascimento de um elefante, “de passo desastrado, mas faminto e tocante”. Feito tanto de pedaços de móveis velhos quanto do mais puro algodão, o surgimento do bicho é metáfora da construção do indivíduo, e da dificuldade de nos reconhecermos como sujeitos no mundo. Doce e resistente, o elefante deste livro é um convite para resgatar a esperança na verdade do ser humano e do mundo. Se duvidar, basta encarar os olhos do bicho, “alheios a toda fraude”. Indicado para leitores a partir dos seis anos, o texto tem forte potencial pedagógico, não só por apresentar um dos maiores poetas brasileiros às crianças a partir de um livro ilustrado, mas também ao suscitar questões como identidade, alteridade, pertencimento, empatia e o valor da amizade. Como diz Drummond, este elefante está pronto para sair por aí e fazer amigos, mesmo em um mundo desacreditado, que desconfia dos bichos e já não crê nas coisas. A obra traz uma cartilha pedagógica para trabalhar na escola e, no final do livro, o leitor é presenteado com a possibilidade de ampliar o vocabulário: um glossário apresenta os significados de palavras utilizadas por Drummond que podem ser estranhas ao universo da criança, como os verbos “enfastiar” e “enovelar”, além de termos empregados no poemas com sentidos diversos, como “engenho”, “talhe” e “alvo”. “O elefante” chega pela Companhia das Letrinhas por R$39,90.



Para estimular os pequenos a se exercitarem



Amanhã, dia 6, a TV Rá Tim Bum estreia a nova série de interprogramas em animação “Desafio Monstro”. Serão 12 episódios elaborados e produzidos com o objetivo de tirar todo mundo do sofá para fazer exercícios por alguns instantes. Os "desafios" cognitivos propostos são cheios de criatividade e realizados de forma lúdica por dois monstrinhos que, mesmo tendo características diferentes, se divertem e convidam o público a interagir com eles. A linguagem une animação e live-action, já que imagens das crianças em casa executando os exercícios propostos pela dupla fazem parte do interprograma. No primeiro episódio, por exemplo, a garotada é convidada a imitar os pulinhos de um coelho. Mas esses pulinhos precisam ser dados de forma lateral, como nos movimentos de um caranguejo quando anda. As divertidas tentativas de executar os movimentos vão ao ar na TV Rá Tim Bum, em diversos horários durante a programação dos próximos meses.



Memórias entre mãe e filho



Não são raras as homenagens póstumas de filhos para mães em livros. A inspiração muitas vezes surge da ausência, da saudade. “Coragem de viver”, novo livro de Fabricio Carpinejar que chega às lojas pela Editora Planeta, nasce da vontade de homenagear a mãe, a poeta Maria Carpi, pelos seus 30 anos de literatura comemorados em 2020, ano em que o isolamento social, o medo e as incertezas consequentes da pandemia fizeram as pessoas repensarem a forma como vivem e a perceberam a importância dos laços. Ao longo de quase 60 textos acompanhados de ilustrações, Carpinejar apresenta memórias antigas e recentes da mãe transformadas em reflexões e lições de vida. Uma das principais poetas brasileiras da atualidade, Maria Carpi foi quem ensinou o autor a ler quando a escola havia desistido dele, quem o ajudou a criar sua filha quando era universitário e quem comprou parte da edição de seu primeiro livro sem que ele soubesse. No livro, Carpinejar resgata as lições mais importantes que absorveu na companhia na mãe em uma narrativa que emociona, envolve e gera identificação para quem lê. “Coragem de viver” chega por R$46,90 no livro físico e R$30,90 na versão e-book.



Diversão com gostinho de nostalgia



Sucesso nos anos 70, 80 e parte dos 90, o Tivoli Park, parque mais emblemático do Rio, está de volta. De casa nova ao lado do estacionamento do Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca – antes ficava na Lagoa Rodrigo de Freitas -, o local terá pré-lançamento nos dias 17 e 18/10, próximos sábado e domingo, e vai receber crianças e adultos no que promete ser o ponto alto do Verão carioca de 2021. Com um espaço de 50 mil², que abrigará brinquedos que marcaram gerações, como o Bicho da Seda, uma espécie de carrossel em alta velocidade com gôndolas para duas pessoas, e o Barco Viking (totalmente restaurados e adaptados para os mais modernos padrões atuais de segurança), o parque contará com outras 18 atrações inéditas, como a maior pista de bate-bate do Rio, com mais de 200m², e atrações exclusivas como Moveit, Terminator, Kataclisma, e Comic Show, além dos tradicionais Evolution, Kamikase, Taga Disco, Tele Combate e a romântica roda gigante panorâmica. Já as crianças poderão aproveitar de forma lúdica brinquedos como Carrossel, Trenzinho, Pistinha, Jumbos Voadores, Aviãozinho (red baron) e as mini montanhas-russas Abelhinha e Ligeirinho. E pelo Clubinho de Ofertas, o combo de 2 passaportes (day use) para passar o dia se divertindo no Tivoli Park terá desconto especial, saindo de R$400 por R$149,90 para duas pessoas. Vale lembrar, ainda, que o local está de acordo com a fase 6B do plano de retomada da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para comprar, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/tivoli-park-1471



Mundo Bita e Greenpeace lançam "Amiga Baleia"



Com o objetivo de conscientizar sobre o respeito à natureza e a preservação dos oceanos, o Mundo Bita se uniu à organização não-governamental ambiental Greenpeace Brasil e lança a segunda canção do novo álbum, "Bita e os Animais 2". O clipe "Amiga Baleia" conta a história em que Bita, Lila, Dan e Tito, no submarino do Greenpeace, vivem uma grande aventura junto ao maior mamífero do planeta, em um enredo que traz aprendizado, empatia e cuidado com o meio ambiente. A estreia aconteceu dia 05 de março, no canal oficial do Youtube (http://www.youtube.com/mundobita). A parceria também alerta para uma dura e delicada realidade dos mares: um caminhão de lixo plástico entra no oceano, globalmente, a cada minuto, e estima-se que até 12 milhões de toneladas métricas são despejados, anualmente. Além disso, outras práticas, como a pesca e a exploração do petróleo, também acabam sendo uma ameaça para a vida humana e a dos animais que habitam o mar. Durante todo o mês de março, o Mundo Bita e Greenpeace Brasil ainda farão uma série de ações com o intuito de conscientizar sobre a importância das vidas marinhas. O "Março Marinho" trará atividades interativas e educativas com a temática, como jogo da memória, caça palavras, cartilha marinha e imagens para colorir, que estarão disponíveis no Instagram e no site oficial do Mundo Bita com o propósito de educar e divertir a criançada ao longo de todo o mês.



Live sobre Endometriose



A Perinatal, que faz parte da Rede D'Or, irá promover, no próximo dia 10, quarta-feira, às 19h, a live 'Endometriose x Infertilidade'. O bate-papo será realizado no Instagram da instituição (@grupo.perinatal), e contará com a presença da ginecologista e especialista em Reprodução Humana Rafaela Batisti e da ginecologista Mariana Conforto, ambas médicas da maternidade. O evento é gratuito.



Páscoa em casa



Para animar um pouquinho a Páscoa, que esse ano será novamente dentro de casa, a Ayumy lançou o Kit Páscoa, uma forma divertida e super lúdica de comemorar a data. O kit básico é composto por 4 itens: a brincadeira de caça aos ovos - mesmo dentro de casa - tem cartela para as dicas e adesivos para cada ovo encontrado; na faixa "Pinte os ovos" os pequenos poderão pintar os ovos e enfeitar a casa com eles; já o coelho 3D é uma diversão para pais e filhos montarem juntos; e para finalizar o kit, um porta foto que vem com cartela de adesivos para criar a capa do jeitinho de cada um e colocar uma foto bem bacana para guardar pra sempre essa lembrança. Ainda é possível incluir no kit uma faixa "Feliz Páscoa" e um topo de bolo todo em scrap, tudo pra deixar a data ainda mais linda. O valor do kit básico é R$ 50 e com os extras é R$ 85.



Travessuras com cantigas mais afetivas



O álbum “Travessuras com cantigas para Crianças”, de Sabetai Calderoni, é um projeto musical que faz releituras de grandes clássicos folclóricos infantis de domínio público e os adequa a versões mais lúdicas, positivas, afetivas e éticas. Canções populares como “O Cravo e a Rosa” ganham versos carinhosos como “O Cravo brincou com a Rosa”, e no lugar de “Atirei o pau no gato” um atencioso “Eu dei leite para o gato”. O disco é composto por 15 canções. Todas as faixas do álbum ganharam versões divertidas em vídeos e estão disponíveis em canal do Youtube. Para assistir a algumas composições, acesse https://youtu.be/xpnlVoy92RY (O Sapo já Lava o Pé), https://youtu.be/ZIfb73bo2hg (Samba Lelê Tá Contente) e https://youtu.be/q70Zk9YPHrQ (Eu Dei Leite para o Gato).



Para mulheres que querem empreender



O aplicativo Ensina, da FS Security, deu início a uma nova campanha com foco nas mães de todo o Brasil. Até o dia 30 de abril, estarão disponíveis na plataforma cursos focados no empreendedorismo materno. Os cursos do Ensina têm duração média de três horas e oferecem certificado de conclusão. O aplicativo está disponível para download na Play Store e na App Store.



Calçados para mãe e filha



A Soul Calçados, uma empresa que nasceu em plena pandemia, lançou uma linha mãe e filha. Os modelos infantis chegam com as mesmas estampas e estilos das mães, e incluem linhas de sapatilhas e tênis. Os tamanhos infantis vão do 23 até o 32 e para adultos do 33 até o 42. Para crianças, os modelos custam a partir de R$59,90 e para adultos começam em R$69,90. No Rio, a loja fica no Norte Shopping.