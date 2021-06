Jéssica Mueller está confirmada em 'No Limite' - Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 21:43 | Atualizado 02/06/2021 21:44

Jessica Mueller contou algumas curiosidades após ter passado um mês nas filmagens do reality "No Limite". Segundo a influenciadora, até as necessidades fisiológicas eram feitas de maneira não-convencional.

"Existia uma fossa, um buraco bem fundo, e a gente tinha que agachar para fazer número dois. Não tinha descarga, tinha papel higiênico. E se depilar? A gente não se depilava, não. Ficou matagal lá", revelou.



A influencer também falou que, como as tribos dormiam separadas, eles só sabiam quem tinha sido eliminado no dia seguinte. "Só na prova do dia seguinte", disse.