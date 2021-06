Mateus Carrilho em Pancada - Divulgação/ Ivan Erick

Por Nathalia Duarte

Publicado 02/06/2021 20:03 | Atualizado 02/06/2021 20:13

Quem não está com saudade de se jogar numa balada ao som daquela música que faz o corpo inteiro mexer? Se deixar levar pela melodia e quem sabe até trocar um flerte com algum desconhecido? O que fazia parte da rotina dos fins de semana de algumas pessoas teve que ser abruptamente interrompido devido à pandemia do coronavírus. E, com esse sentimento de nostalgia das festas, Mateus Carrilho chega com o clipe “Pancada”, lançado nesta quarta-feira, em parceria com MC Dricka.

A música é o primeiro lançamento do próximo álbum de Mateus. A nostalgia toma conta não somente pelo tema da letra, que fala de uma paixão avassaladora no meio da pista de dança, mas também por conta do ritmo, que lembra o pop do início dos anos 2000, misturado com o brega funk. Com isso, Mateus deixa sua marca em cada detalhe da produção e afirma o seu conceito.“‘Pancada’ surgiu do meu novo momento de compor pro meu disco. Ela foi a primeira música a ser feita e a primeira a ser lançada. Ela também traz um sentimento nostálgico, uma saudade. É aquela lembrança que todos têm de estar numa pista, felizes, quando rola o flerte, o beijo, junto com a música. Quis lançar uma música que trouxesse uma dose de ânimo, diversão. Essa música é música, que pode ser ouvida pra dançar na sala, lavando louça, fazendo faxina”, explica o cantor.Já a marca, falada acima, pode ser conferida desde a canção, até o estilo de Mateus. Com figurinos que lembram os anos 90, o artista gosta de combinar sua identidade visual com a mensagem que quer passar com cada lançamento.“Eu amo tendências que estão prestes a acontecer, amo moda, amo tudo que soa novo, amo brasilidades. Eu sou do interior, fui criado de forma simples, eu amo mesclar as duas coisas, a pureza da simplicidade mais a sofisticação do conceito”, conta o artista, que afirma que o Mateus Carrilho dos palcos é, digamos, um pouquinho diferente do Mateus Carrilho do dia a dia. “Sou mais off no dia a dia, gosto de roupas largas e conforto, mas eu acho que o visual faz parte do imaginário todo. Eu sou tímido como pessoa, mas exagerado artisticamente”, pontua.O convite para MC Dricka surgiu como todo bom usuário das redes sociais: pelo Instagram. Um dia, MC Dricka abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil e Mateus perguntou se ela gostaria de fazer um feat. E foi simples assim. Além de Dricka, o cantor tem músicas com grandes nomes, como Pabllo Vittar e Duda Beat. Todas elas surgem tão espontaneamente como com Dricka.“Gosto muito de trabalhar com pessoas que tragam uma nova ideia, que construam um novo imaginário, eu fiz isso quando trabalhei com a Pabllo, Duda e com a Dricka a ideia também foi essa. Trazer algo que seja novo, fresh. As coisas acontecem naturalmente, eu sou muito atento, estou sempre de olho buscando coisas novas, isso é algo que faz parte do artista que eu sou”.Em “Pancada”, Mateus e Dricka falam sobre uma paixão avassaladora numa balada, um flerte inesperado na pista de dança. Teria sido inspirada em algum momento da vida de Mateus? “Foi em vários, quantas vezes eu sai de casa falando que só tinha 'saído pra bebere quando eu vi já estava envolvido com alguém. ‘Pancada’ é sobre a batida, a sensação da atração, de se divertir por estar feliz”.