Belo e KarinahDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 19:14

A parceria musical entre Belo e Karinah é sucesso e está repercutindo, inclusive, fora do Brasil. A música "No Fim do Mundo", lançada na sexta-feira, estreou direto no Top 100 do Spotify nos Estados Unidos, fazendo da dupla os únicos brasileiros no ranking norte-americano cantando em português. A faixa registrou 317 mil reproduções no país norte-americano, alcançando o 93º lugar.

A música é o carro abre alas do projeto "Fases do Amor", da Karinah. A música, composta por Fábio Marques e Juan Cavina, é uma declaração de amor. O convite para Belo veio assim que a artista escutou a canção. "Que honra ter sido convidado para cantar ao lado da Karinah, além do tamanho talento, se junta ao nosso time de representantes do pagode. Ouçam demais", disse Belo.



Curiosamente - ou não -, o single não está no Top 200 das músicas mais ouvidas no Spotify Brasil. O mínimo para entrar na lista seria 105 mil streams na atualização mais recente. O clipe da canção foi gravado aqui no Rio, em Angra dos Reis.