Por O Dia

Publicado 19/05/2021 10:03

Rio - Vestida de presente, Gracyanne agradeceu ao marido Belo pelos nove anos de casamento. Em um vídeo super produzido para as redes sociais, a musa fitness aparece com um look sensual vermelho em cima do piano, enquanto o músico troca o instrumento.

Junto ao vídeo, a musa fitness postou uma longa homenagem ao marido. "Hoje celebramos nosso aniversario de casamento. São 9 anos do nosso dia magico e especial e mais de 13 juntos.

Me perguntaram o que é necessário para um casamento dar certo: dentre tantas coisas , a parceria é fundamental e você topa todas as minhas loucuras", escreveu Gracy.

"Nosso amor merece ser celebrado todos os dias! Viver ao seu lado e um sonho sendo realizado. Feliz aniversario de casamento! Feliz nos! Obrigada por tudo e por tanto, te amooo! @belo mais tarde tem um presente especial", completou a musa.

Confira o vídeo e a postagem de Gracy: