Gracyanne Barbosa e Belo dançam à beira da piscina Juliana Pimenta

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 19:40

Rio - Gracyanne e Belo mostraram sintonia ao fazerem uma das dancinhas virais do Tik Tok. No Instagram, a musa fitness postou ao lado do marido uma dancinha com a coreografia de 'Preta do Cabelo Cacheado', música de TH CDM. "Eu, Tudao e kira no melhor sextou que vc verá hoje", escreveu Gracy, na legenda, se referindo à cachorrinha que, ao fundo, se divertia na piscina.

Nos comentários, além dos elogios ao casal, a cachorrinha Kira foi o que mais chamou atenção. "Desculpa Gra, mas eu só conseguir prestar atenção na Kira", escreveu uma seguidora. "Eu só consigo olhar pra KIRA . É muito graciosa a KIRA", completou outra fã.

Confira o momento: