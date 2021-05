Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 21:05

Rio - Domingo é dia de quê? Da tradicional rotina de pole dance de Gracyanne Barbosa. Conforme combinado com seus seguidores, a musa posta registros dos exercícios semanalmente e hoje não foi diferente. Ao lado do cachorrinho Thor, Gracy posou na barra de bole e brincou sobre a situação.

fotogaleria

Publicidade

"Subday Bumday de hoje, com o Thorzinho, meu parceirinho nas aulas, no treino, na cozinha e em todas as horas. Grude da mamãe, amo demais", escreveu a musa fitness na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios à boa forma de Gracy. "Uau perfeita", escreveu uma seguidora.

Publicidade

Confira a postagem: