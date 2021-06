Lorena Improta - fotos Divulgação

Rio - Grávida da pequena Liz, Lore Improta está em clima de celebração neste domingo (6). A dançarina alcançou a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram e agradeceu os fãs com uma publicação especial. Com um sorrisão, a artista mostrou o barrigão de quase seis meses de gravidez e incluiu asas de anjo na foto publicada.

"Queria apenas agradecer por ter vocês aqui comigo! Obrigada mesmo, vocês são especiais demais. Mamãe e Liz estão muito felizes!!", escreveu a dançarina, que espera sua primeira filha com o cantor Léo Santana.