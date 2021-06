Ex-BBB Arthur Picoli - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 15:13 | Atualizado 06/06/2021 15:15

Rio - Arthur Picoli de Conduru parece não estar passando por um bom momento. Pelas redes sociais, o crossfiteiro postou um desabafo sobre seu estado atual. "Só queria a paz da minha vida de volta", escreveu o jovem, ao lado de um emoji de coração partido.

Depois do desabafo, os fãs do ex-BBB se preocuparam com a saúde mental do rapaz. "Meu Deus, o que aconteceu?", escreveu uma seguidora. "Não sei o q pode estar acontecendo, mas fique bem!!! Amo você!!!", disse outra fã.

