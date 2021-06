Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filho - AFP

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 14:01 | Atualizado 06/06/2021 14:03

Rio - Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, anunciaram o nascimento de sua filha! A menina foi batizada como Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, em homenagem à falecida princesa Diana e à Rainha Elizabeth II. Segundo comunicado oficial no site do casal, Lili nasceu na última sexta-feira (4), às 11h40, no hospital Santa Barbara Cottage em Santa Barbara, na Califórnia.

O nome da primeira filha menina do duque e da duquesa de Sussex faz referência ao apelido da Rainha Elizabeth II utilizado por seus familiares, Lilibet. Já o nome do meio de Lili, é uma homenagem para a princesa Diana, mãe de Harry, que faleceu em 31 de agosto de 1997, após um trágico acidente. Harry e Meghan também são pais de Archie Harrison, de dois anos.

“Em 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado e continuamos gratos pelo amor e pelas orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família", agradeceu o casal no comunicado publicado no site da "Archewell", organização fundada por Harry e Meghan em 2020.

O casal pede que aqueles que desejam enviar presentes apoiem ou conheçam mais algumas organizações selecionadas, que trabalham em prol de causas de mulheres e meninas, sendo elas: "Girls Inc., Harvest Home, CAMFED ou Myna Mahila Foundation".

"Enquanto o duque e a duquesa estão de licença parental, Archewell continuará a fazer um trabalho importante e a publicar histórias no site", finaliza o comunicado.

Confira a nota oficial abaixo:

"É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, CA.



Ela pesava 3,4 kg. Tanto a mãe quanto o bebê estão saudáveis e bem, e se acomodando em casa.



Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales.



Este é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial em família."