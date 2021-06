Sabrina Sato - Reprodução

Sabrina SatoReprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 11:47 | Atualizado 06/06/2021 11:47

Rio - Sabrina Sato não cansa de surpreender com o corpão sempre em dia e com a sensualidade à flor da pele. E, claro, desta vez não foi diferente. A apresentadora brindou seus seguidores com alguns closes de biquíni e com direito a um vídeo sensualizando nas águas de um rio.

Ne legenda, a apresentadora brincou sobre a produção. "Prewiew da minha coleção maravilhosa #beachwear com @altogiro. Arraste que tem o vídeo da gente fotografando no rio da fazenda. Comentem porque deu trabalho pra fazer kkkkk e depois vou postar mais", escreveu.

Confira o vídeo: