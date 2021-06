Gleici e Kaysar - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 09:18

Rio - Todo mundo já percebeu um clima rolando entre Gleici e Kaysar no 'No Limite'. Além das provas de comida e imunidade, a cumplicidade dos dois tem ganhado espaço na programação. E, pelo visto, parece que após o fim do reality a sintonia se mantém forte na relação dos ex-BBBs.

Neste sábado, Gleici e Kaysar foram flagrados em clima de intimidade em um restaurante em São Paulo. Simpáticos, os dois chegaram a cumprimentar fãs e acenar para fotógrafos.