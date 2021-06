Anitta e Juliette - Reprodução

Anitta e JulietteReprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 09:03

Rio - Duas potências do Brasil reunidas. Desde que voltou ao Brasil, nesta semana, Anitta tem aproveitado bem a companhia de sua nova hóspede: Juliette. A campeã do 'BBB 21' está morando na casa da cantora desde a final do reality show e, de quebra, ainda levou mãe e irmão para fazerem companhia na mansão no Rio.

fotogaleria

Publicidade

Além de ser bem recebida, Juliette ainda ganhou elogios da cantora. Na noite deste sábado, Anitta postou uma foto coladinha na paraibana e declarou: "Já virou da família".

Nos comentários, Juliette respondeu os elogios da funkeira. "Que neném linda de Juju", escreveu a campeã do 'BBB'.

Publicidade

Confira a publicação: