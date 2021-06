Camila Amado faleceu neste domingo (6), vítima de câncer - Reprodução

Camila Amado faleceu neste domingo (6), vítima de câncerReprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 16:32 | Atualizado 06/06/2021 16:40

Rio - A atriz Camila Amado faleceu, neste domingo (6), aos 82 anos, vítima de um câncer . Nas redes sociais, artistas lamentaram a perda da colega, e mentora para alguns, ressaltando sua importância para o teatro e a televisão no Brasil. O trabalho mais recente de Camila, na TV, foi como a Tia Candoca, na novela "Éramos Seis", da TV Globo.

fotogaleria

Publicidade

"Camila Amado nos deixou, perdemos com sua partida uma grande mestra das artes, da vida, da nossa história, perdemos uma criadora, uma filósofa do cotidiano, uma revolucionária na arte da interpretação", declarou Beth Goulart. "Nunca me esquecerei daquele por do sol que vimos juntas no Marrocos quando me citou Einstein 'a gente morre porque não aguenta a saudade da eternidade'", relembrou a atriz.

"A mais corajosa entre nós, o pensamento livre, independente, único. Lembro de todas as nossas conversas nas madrugadas de Daime, das vezes em que você me ajudou com orientação artística. Muitas lembranças especias!", escreveu Maitê Proença em publicação no Instagram. Rosamaria Murtinho contracenou com Camila em mais de uma obra e compartilhou cliques dos momentos em que as duas dividiram o palco. "Mais uma colega que a vida leva", lamentou.

Publicidade

Suzane Pires apareceu aos prantos em um vídeo publicado no Instagram e agradeceu pelos conselhos e por todo o apoio recebido pela veterana em sua carreira. "Minha mestra e de tantos colegas, Camila Amado nos deixou hoje, fisicamente, mas fica o seu legado de arte, integridade e liberdade. Gratidão por me mostrar meu caminho. Gratidão por me fidelizar a mim mesma. Gratidão pelo exemplo. Você fará muita falta", registrou na legenda da postagem.

"O domingo começa triste, com a partida da amadíssima Camila Amado, figura fundamental das Artes Cênicas do Brasil", declarou o ator Lúcio Mauro Filho. "Professora de tantas gerações de atores, foi sempre um norte para nós. Eu tive a sorte de conhecê-la e ser incentivado por ela ainda criança, no balcão do Bar Antonio’s. Obrigado por tudo Camila. Descansa em paz!", encerrou o artista.

Publicidade

Nos comentários da postagem de Lúcio Mauro, a apresentadora Marília Gabriela também demonstrou sua aflição com a perda. "Foi minha mestra e eu estou triste até não poder mais com essa notícia. Que pena", escreveu.

Confira as publicações:

Publicidade

Publicidade

Publicidade