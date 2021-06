Camila Amado - Reprodução internet

Camila AmadoReprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 13:04

Morreu neste domingo, aos 82 anos, a atriz Camila Amado. Segundo a coluna apurou, Camila morreu em casa, após não resistir a um câncer. A atriz chegou a testar positivo para a Covid-19, no ano passado, mas obteve êxito em seu tratamento contra a doença.



O trabalho mais recente de Camila na TV foi na novela 'Éramos seis', da Globo, na qual ela interpretou a Tia Candoca. Camila deixa dois filhos de seu primeiro casamento com o jornalista Carlos Eduardo Martins.



Publicidade

A atriz Cristiana Oliveira lamentou a morte de Camila. "Minha querida colega e professora Camila Amado,

sentiremos muito sua falta! Me sinto honrada de ter te conhecido, trabalhado com você em Tróia, no CCBB, onde fez brilhantemente a sofrida Hecuba e eu Helena de Tróia. De ter aprendido tanto com você, com suas aulas de interpretação, de ter sido sua parceira de aulas de voz...Você foi e sempre será lembrada por sua inteligência, cultura, sensibilidade, seu brilhantismo. Vá em Paz", escreveu a artista.