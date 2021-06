Andressa Suita e Gusttavo Lima posam juntos em bastidores de show - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 08:19

Apesar de Andressa Suita e Gusttavo Lima ainda não terem confirmado oficialmente a reconciliação, quem acompanha a coluna sabe que o casal está junto. Pois bem. No fim de semana, a modelo acompanhou o cantor no show que ele fez em São Paulo e posou nos bastidores ao lado do marido e de dois casais de amigos sertanejos.

Na imagem, Gusttavo e Andressa aparecem ao lado do sertanejo Edson (da dupla com Hudson), e Kauan, e suas respectivas mulheres.