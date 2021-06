Maiara e Fernando Zor - João Valentino

Maiara e Fernando Zor João Valentino

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 05:00

Maiara e Fernando vão fazer uma live em homenagem ao Dia dos Namorados no próximo dia 12, a partir das 20h. E a coluna teve o privilégio de entrevistar o casal. Num bate-papo muito engraçado, Maiara e Fernando falam da live, casamento, ciúme, música e ainda revelam intimidades um do outro. "O Fernando não gosta de dormir abraçado. Aí eu pego de madrugada quando ele está dormindo!", entrega Maiara. "Às vezes ela só consegue dormir abraçado. Então eu espero ela dormir pra me soltar e dormir também", responde Fernando, às gargalhadas.

O que o público pode esperar dessa live?

Maiara: Vai ser uma live bastante sertaneja, bem divertida porque nós somos assim: divertidos e alegres. Vai ter o lado romântico também, cheio de música boa.

Fernando: A gente vai fazer o que mais ama que é cantar, cantar música sertaneja, sertanejo antigo, vai ter também uma pitada de Maiara e Maraisa e de Fernando e Sorocaba no repertório. Nosso objetivo é surpreender todo mundo, o público e nossos fãs. Vai ser incrível! Estamos muito felizes.



Estão aprontando alguma surpresa pra essa transmissão?

Maiara: Toda a live está sendo pensada com muito carinho, desde cenário, repertório e roteiro. Então vai ser cheia de surpresas... Tem muita coisa boa.



Vocês já moram juntos ou tem planos para isso?

Fernando: Apesar de não morarmos juntos ainda, a gente pretende algum dia ter o nosso cantinho. Mas estamos sempre juntos. Quando eu vou pra Goiânia fico na casa dela e quando ela vai pra São Paulo, ela fica na minha.

Maiara: É, nós estamos sempre juntos, e temos planos sim pra um cantinho juntos.



Cite uma mania do parceiro que nem ele percebe às vezes que tem...

Maiara: de tremer as pernas, por exemplo.

Fernando: Ai meu Deus... Inclusive estou fazendo isso agora (risos).

Maiara: Ele fala que eu sou ansiosa mas ele fica o tempo todo 'agoniadinho' assim... Tremendo as pernas!

Fernando: É verdade (risos)! E a Maiara tem mania de ler. Ela lê muito. Até dormindo. E mania de ficar mexendo no cabelo, toda hora tá com a mão no cabelo.



Quais os planos do casal para o pós-live?

Maiara: eu queria tirar uns dias de descanso pra nós, porque estamos trabalhando demais por agora, tanto pra live, quanto com nossas duplas e outros negócios. Precisamos descansar.

Fernando: É... Precisamos dar uma desconectada. Estamos muito atarefados esses últimos dias porque, além da live a gente tem os nossos produtos, as nossas duplas, outros negócios, enfim. Seria bom poder desconectar.

Como definem o estilo do casal? Romântico? Aventureiro? Festeiro?

Fernando: Acho que os três: romântico, aventureiros e festeiros (risos).

Maiara: É verdade. Dependendo do dia a gente está em cada 'mood'. Tem dia que a gente está romântico, tem dia que a gente está festeiro e tem dia que a gente está aventureiro.

Fernando: E ainda tem dia que a gente consegue ser os três no mesmo dia (risos)!



O que mais admira no parceiro e o que mais irrita?

Maiara: O que mais admiro no Fernando é que ele tem sido um porto seguro, me dando força em tudo que eu quero fazer. Ele é um parceirão. A gente é cheio de vontades né? Então ele é bem companheirão nisso, bem família. E o que mais me irrita é que às vezes ele se irrita com essa coisa minha de eu ser muito agitada, porque ele é bem tranquilão e consegue levar as coisas com mais leveza. Eu às vezes fico um pouco mais tensa e ele se irrita comigo nisso.

Fernando: Isso às vezes deixa ela irritada mesmo, por eu ficar incomodado com certas coisas. Ela é bem intensa em tudo o que faz, então a pessoa que é intensa tem o lado bom e o lado que as vezes passa um pouquinho, né? (Risos). É a questão de ser ansiosa, de querer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas no final tudo dá certo (risos). Por outro lado, o que mais admiro nela é a intensidade pro lado bom: ela se entrega e é muito verdadeira! Isso eu gosto muito!



Com sinceridade... Já ganharam um presente que detestaram e não contaram, mas vão revelar aqui?

Maiara: Não, ele sempre me deu presentes bons. Ele se esforça muito na hora de preparar alguma surpresa ou me dar algo. Eu fico até mal acostumada porque ele é o namorado que mais me deu presente na vida! Não tenho do que reclamar, não (risos).

Fernando: Eu também! Não teve nada. Sempre gostei de tudo. Ela tem muito carinho na hora de presentear.



Quem pagou a língua por se apaixonar pelo colega de profissão depois de ter jurado que nunca se envolveria com alguém do meio?

Fernando: Eu! (risos).

Maiara: Acho que não tem nada a ver esse negócio. Às vezes a gente tem uns pensamentos que a gente está é se limitando, né? Hoje tenho muito orgulho de namorar e estar noiva de um colega de profissão. Eu amo o que eu faço então por que não estar junto de uma pessoa que também faz a mesma coisa? Tudo se encaixa.

Fernando: É. Tudo se encaixa. Principalmente no meio que vivemos, o sertanejo. A gente convive no mesmo círculo de amizades e projetos e isso só soma bastante para as nossas vidas e carreiras.

Maiara: A gente não pode limitar as coisas não. Na verdade, temos que estar com quem a gente ama, independente da profissão que a pessoa exerce. Isso só me faz engrandecer mais: saber que estou com uma pessoa que também é sucesso na mesma profissão que eu. Eu fico cheia, tenho muito orgulho de ser noiva de um dos melhores cantores do Brasil.

Fernando: Eu também tenho muito, muito orgulho.



Vocês ficaram noivos e já devem estar pensando no casamento. O que vocês sonham?

Maiara: Ai Deus, nessa pandemia a gente está curtindo primeiro o noivado. Tem muita coisa acontecendo no nosso profissional e como o casamento é uma coisa que queremos planejar com calma, leveza e a cabeça limpa, estamos deixando as coisas se organizarem primeiro, a pandemia acabar, pra poder escolher a data e planejar tudo. E a gente sabe que vocês querem é saber de festa né? (Risos).

Fernando: E logicamente que tudo é uma consequência, os filhos também serão consequências do casamento. Então uma coisa de cada vez. A gente está se curtindo pra caramba, curtindo o noivado... É uma coisa de cada vez.

Quem é o mais ciumento?

Fernando: Eu acho que é ela (risos).

Maiara: (Gargalhadas). Claro que não! Claro que é você. Você sempre foi o mais ciumento.

Fernando: Eu acho que eu sou o mais ciumento, mas não sou de demonstrar. Fico naquele sofrimento ali sozinho.

Maiara: O Fernando engana bem, sabe? Acho que é o tal do artista, sabe? Eu, se tiver com ciúmes, já demonstro logo. Apesar de termos amadurecido bastante, estarmos noivos e termos mais segurança, o ciúme sadio faz parte... É bom, né? Então os dois tem um pouquinho, sim.



Já compraram os presentes do Dia dos Namorados?

Maiara: Ainda não! Eu sou sempre assim, cara, sempre deixo pra última hora. A gente vai pensando, pensando... Já pensei mil coisas, mas sempre deixo pra escolher na última hora (e juro que só dou presente bom, hein?).

Fernando: Ainda não também, mas acho que essa live está sendo um presentão pra nós, porque tudo o que a gente pensa é nisso, tudo que faz é pra isso. Queríamos tanto realizar... E acredito que esse momento vai ser muito especial. É um presente pra nós dois mesmo.



Pensam em parcerias musicais?

Maiara: Na live a gente vem fazendo todo o trabalho de roteiro e repertório em cima de Maiara e Fernando mesmo, mas claro que, se acontecer e a gente achar espaço pra receber algum companheiro ou parceiro com quem temos afinidade, estamos abertos pra receber. Mas até o momento estamos conceituando muito a live pro sertanejo e trabalhando bastante nosso dueto, né? Que é um dueto de homem e mulher. Mas se acontecer, estamos abertos.

Um já compôs alguma música para o outro ou pretende ainda compor?

Maiara: Cara, o Fernando já fez umas músicas muito lindas pra mim. Eu cheguei a fazer também, mas não eram tão lindas quanto as dele.

Fernando: Eu fiz algumas, inclusive gravei uma delas no meu último álbum 'Isso é Churrasco', que se chama 'Quando'. É uma música linda, bem legal, a cara dela.

Maiara: É verdade! A música é linda, é perfeita. Acho que é por isso que não estou conseguindo.

Fernando: Fiz uma que chama 'Gaiola Aberta', mas ela é mais íntima nossa. Nem gravamos e nem divulgamos para a galera. Mas nela eu conto um pouco do nosso primeiro encontro naquela viagem para a neve.

Maiara: Mas eu vou fazer, você vai ver! E quando vier também... Aí você vai ver! Vai vir naquele momento... pra arrebentar.

Uma curiosidade sobre o casal?

Fernando: A gente dorme tarde.

Maiara: O Fernando não gosta de dormir abraçado. Aí eu pego de madrugada quando ele está dormindo! Aproveito e abraço ele (risos).

Fernando: Às vezes ela só consegue dormir abraçado. Então eu espero ela dormir pra me soltar e dormir também (risos). Na verdade, o sentido de não gostar de dormir abraçado é porque eu me mexo muito na cama dormindo. Viro pra lá e pra cá a noite toda. Sou meio inquieto assim na cama mesmo, então por isso não me dou bem em dormir agarrado.

Maiara: Mas está tudo certo (gargalhadas).



Planos para ter filhos? Já conversaram sobre isso?

Maiara: A gente está leve de cobrança! Na verdade, o Fernando já tem duas filhas, então não é uma coisa que ele planeja pra agora, né, amor? E eu também estou muito focada na minha profissão. Então na hora certa vai acontecer.

Fernando: Acho que tudo está acontecendo tão naturalmente na nossa vida que na hora que tiver que ser, vai ser.