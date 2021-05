Giovanna Lancellotti em Fernando de Noronha Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 08:11 | Atualizado 20/05/2021 10:44

Rio - Giovanna Lancellotti vai comemorar seu aniversário de 28 anos em grande estilo, nesta sexta-feira. A atriz está passando uns dias em Fernando de Noronha. "Esperando os 2.8 no meu lugar preferido do mundo", escreveu na legenda da uma das fotos divulgadas no Instagram.

A atriz também posou de biquíni e mostrou que já está super bronzeada, ou melhor, super vermelha de sol. "Show. Nem está ardendo", disse Giovanna, que recebeu vários elogios. "Uau! Que linda", disse Giovanna Ewbank. "Linda! Musa", comentou Juliana Knust. "Aff queria estar esperando meus 19 aí também kkkk", disse a apresentadora Maisa Silva.