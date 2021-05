Pablo foi grampeado por um roubo de carga cometido em Niterói Arquivo pessoal

Por *Thalita Queiroz

Publicado 26/05/2021 14:01 | Atualizado 26/05/2021 14:28

Daniela Barbosa Assumpção de Souza, da 1ª Vara Criminal de Niterói, decidiu nesta quarta-feira pela soltura do montador de móveis Pablo Vieira de Carvalho sob a alegação de falta de provas de que o trabalhador estaria envolvido no crime.

Rio - A juíza, da 1ª Vara Criminal de Niterói, decidiu nesta quarta-feira pela soltura do montador de móveissob a alegação de falta de provas de que o trabalhador estaria envolvido no crime. Pablo está preso desde o último dia 17 acusado de participar de um roubo de carga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, no dia 5 de fevereiro de 2020 . Ele foi reconhecido por fotos suas que estavam na delegacia. No entanto, familiares dizem que o montador de móveis estava trabalhando em um prédio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a cerca de 46 km do local do crime.

Em um trecho do alvará de soltura, a juíza diz que "embora o reconhecimento fotográfico possa servir, em conjunto com outros elementos de informação, para validar o oferecimento da denúncia, o mesmo, por si só, não escorado por nenhum outro meio de prova, não tem o condão de ensejar o decreto de prisão preventiva."

Publicidade

Eufórica, a família do montador de móveis não vê a hora dele retornar para casa, o que pode acontecer ainda nesta quarta-feira. "Eu recebi a notícia no meu trabalho, estou muito emocionada. Sei que a família toda está chorando de felicidade", afirma a esposa de Pablo, Francislene de Cássia.

Para recebê-lo, ela prometeu preparar o prato preferido do marido: batata frita, carne, arroz e feijão. "Foram dias de luta, estávamos sem dormir, a mãe dele a base de remédios, nosso filho chorando todas as noites, mas hoje isso acabou", diz ela.

Publicidade

Pablo já está ciente da mobilização popular que houve em favor da sua soltura. De acordo com o advogado dele, Douglas Assis, na última terça-feira (25) ele foi até o presídio dar a notícia. "Ele ficou emocionado, chorou e só fez agradecer", conta o defensor do montador de móveis. O advogado acredita que Pablo estará com a família ainda nesta quarta-feira.

O advogado do montador solicitou a revogação da prisão preventiva no dia 18 de maio. No dia 20 houve um despacho da Justiça marcando a audiência de custódia para o dia 8 de junho. No entanto, após um pedido de soltura do Ministério Público do Rio de Janeiro, na terça-feira (25), a juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza expediu o alvará de soltura.

Publicidade

Na decisão, a juíza determinou também que Pablo compareça em todos os atos do processo e se apresente ao tribunal a cada 15 dias para informar e justificar suas atividades.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno