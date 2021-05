A prefeitura do Rio com apoio da ONG CORE inaugurou na manhã de hoje mais um ponto de vacinação na cidade. O posto vai funcionar na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, zona oeste do Rio divulgação

Rio - Um novo ponto de vacinação da campanha contra a covid-19 foi inaugurado durante a manhã desta quarta-feira (26), na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Este é o quarto espaço desenvolvido por conta de uma parceria entre a ONG Core (Esforço de Ajuda Organizado pela Comunidade, na sigla em inglês), fundada pelo ator americano Sean Penn, e a Prefeitura do Rio. Ele funcionará das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. A campanha irá oferecer a primeira dose da vacina contra covid-19 para pessoas com comorbidades e de outros grupos prioritários na faixa etária de 30 anos, no turno da manhã, e 29, durante a tarde.



O professor Lucas Barbosa, de 47 anos, foi o primeiro a se vacinar e está esperançoso de ter o retorno da vida normal. “Esse momento é de emoção, é uma possibilidade de retorno à normalidade e a vacina é uma esperança de que esse tempo ruim passe”, afirmou.



O secretário municipal da saúde, Daniel Soranz, esteve presente na inauguração e disse que o município do Rio alcançou 30% da cobertura de vacinação. Ele reforçou que 97% dos idosos já estão imunizados e elogiou a parceria com a Ong Core.



“Hoje inauguramos mais um ponto de vacinação aqui na quadra da Mocidade, através de uma parceria com a Ong Core, americana, que está doando tanto os recursos financeiros para montar esses pontos como também treinando as pessoas para aplicar a dose da vacina e acelerar a prefeitura com o plano de vacinação”, mencionou.



Parceria entre prefeitura e Ong permite a abertura de quatro pontos de vacinação



Além do ponto de vacinação na quadra da Mocidade, a parceria entre a Prefeitura do Rio e a ONG Core já promoveu a abertura de outros três macropolos de vacinação pela cidade: Parque Olímpico, Espaço Hall e quadra da Portela.



A Ong foi fundada pelo ator americano Sean Penn e é uma iniciativa humanitária que atua em diferentes países. Na pandemia, a organização tem ajudado na ampliação do acesso à vacinação. Todos os equipamentos adquiridos por meio do projeto serão doados para a rede municipal de saúde após o término da parceria.



De acordo com a diretora da ONG Core Response, Shira Goldstein, a parceria entre a iniciativa, a prefeitura e a Câmara Municipal é muito importante para acelerar a vacinação na cidade. Ela acredita que com a ampla imunização, o Rio poderá voltar a festejar novamente.

“A Core nunca trabalha sozinho. Nós fazemos sempre o nosso melhor, indo para as comunidades com vácuos de políticas e necessidades. Tivemos muita sorte de conhecer e assumir este incrível espaço de samba, que traz uma energia incrível. Eu acredito que a força da dança e da vida são os melhores símbolos para nos mostrarem o que a vacina pode restaurar, então quando as pessoas vêm aqui para se vacinar, elas olham o que vamos poder voltar a ter futuramente, vamos poder retomar as festas, a vida, e sentir essa energia maravilhosa do Brasil”, disse.



A coordenadora executiva das relações internacionais da Secretaria de Governo e Integridade Pública do Rio, Carolina Tendler, disse que o projeto foi feito por meio de um acordo de cooperação técnica com a ONG. Ela mencionou que a iniciativa assumiu grande parte da infraestrutura e mão de obra, permitindo ao poder público realocar os profissionais da saúde para as clínicas, comemorou a parceria e destacou a importância do projeto.



“A parceria acelera bastante a vacinação, porque dentro da comunidade nós conseguimos acessar melhor esses pontos. Por exemplo, Portela e Padre Miguel, a ONG consegue passar uma credibilidade para quem mora dentro da comunidade, então essa iniciativa conjunta une a expertise e os recursos que a Core traz, junto com o poder público, e ajuda para que a gente consiga avançar na imunidade coletiva, que é o que precisamos”, concluiu.



Nesta etapa da campanha, a vacinação é voltada para os grupos prioritários listados em https://coronavirus.rio/vacina, seguindo calendário escalonado por idade. São ainda atendidas pessoas com síndrome de Down e com doença renal crônica (em diálise) a partir de 18 anos, sem escalonamento etário. Gestantes e puérperas com comorbidades maiores de idade também podem se vacinar. Por orientação do Ministério da Saúde, elas receberão apenas as vacinas Pfizer e CoronaVac, de acordo com a disponibilidade. Para tomarem a vacina, devem apresentar laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício para a vacinação, além da assinatura do termo de consentimento.