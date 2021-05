Leniel Borel e o filho Henry Arquivo pessoal

Publicado 26/05/2021 11:23 | Atualizado 26/05/2021 13:34

Rio - Os advogados do engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai do menino Henry Borel, encaminharam um pedido à Justiça do Rio solicitando que ele seja nomeado como assistente de acusação no processo que julgará o casal Monique Medeiros, ex-mulher de Leniel e mãe da criança, e o namorado dela e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido). Os dois estão presos preventivamente e são réus no caso

A decisão será da juíza Elizabeth Machado Louro, titular do II Tribunal do Júri. Para o advogado Leonardo Barreto, Leniel seria nomeado na condição de pai da vítima.

Os advogados também pediram para que fossem devolvidos três celulares e um computador de Leniel, apreendidos durante as investigações. O pai de Henry Borel não estava entre os investigados e prestou depoimento apenas na posição de testemunha.

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março depois de ser levado pela mãe e padrasto para o Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. O casal alegou um acidente doméstico, mas teve a versão desmentida no percurso do inquérito policial.

Leniel seguia para Macaé quando soube que o filho estava sendo levado para o hospital. Ao chegar na unidade de saúde foi informado pelos médicos de que o corpo do filho precisaria passar por exames no IML do Rio.