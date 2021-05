A professora Monique Medeiros: foto para a ficha criminal Reprodução

Publicado 15/05/2021 14:43 | Atualizado 15/05/2021 15:07

Rio - Monique Medeiros, mãe do menino Henry, continuará em uma cela individual no Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, mesmo após o fim do período de isolamento obrigatório definido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). A quarentena deveria acabar neste sábado (15).

Segundo a pasta, a medida foi adotada pois, a professora assinou um termo de seguro ao ingressar no sistema prisional, no dia 8 de abril, alegando temer pela própria vida caso fosse incluída no convívio coletivo. "A interna Monique Medeiros, como medida protetiva, está sozinha em uma cela após a mesma assinar um termo de seguro ao ingressar no sistema prisional", disse a Seap.



Monique foi presa no dia 8 junto com o namorado, o vereador Dr. Jairinho (Sem partido) por atrapalhar as investigações da morte do menino Henry, filho da professora. A prisão temporária foi convertida em preventiva no último dia 07. A medida foi autorizada pela juíza Elizabeth Machado Louro, com a justificativa de que a soltura do casal reforçaria o risco à ordem pública e a paz social além da sensação de impunidade.