Publicado 07/05/2021 13:10

Pai de Henry faz tatuagem com rosto do menino Reprodução Instagram Rio - O pai de Henry, Leniel Borel, resolveu eternizar seu amor pelo menino, de apenas 4 anos, em forma de tatuagem nesta quinta-feira. O engenheiro escolheu uma das inúmeras fotos da criança para marcar seu braço esquerdo, em uma sessão que durou cerca de sete horas em um estúdio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

No Instagram, Leniel compartilhou a tatuagem e disse: "Henry, papai te ama muito! Pra sempre eternizado no meu coração".

O responsável por marcar a pele do engenheiro, Gustavo Tatto, publicou um vídeo em suas redes sociais e revelou emoção ao executar o trabalho. "Ontem foi um dia muito emocionante. @lenielborel você não está sozinho. Como pai, como ser humano, eu fiquei muito mexido com a história do Henry. Não consigo imaginar a dor que o Leniel está sentindo. Por isso, queria ajudar de alguma forma, acho que ajudei eternizando o rostinho dele no braço do Leniel. Ele vai poder olhar todo dia, toda hora, todo instante, para o anjinho dele!".

Henry Borel morreu no dia 8 de março, vítima de uma sessão de tortura e agressão por parte do padrasto, o Dr. Jairinho, segundo apontam as investigações da Polícia Civil.

O inquérito foi concluído nesta segunda-feira e indiciou Jairinho e Monique por homicídio duplamente qualificado. O vereador foi denunciado ainda por tortura nos dias 2 e 12 de fevereiro, a mãe da criança por omissão quanto à tortura do dia 12. Devido à finalização do inquérito, Monique perdeu a chance de ser ouvida novamente pela polícia depois de sustentar em seus primeiros depoimentos que o menino teria sofrido um acidente doméstico.