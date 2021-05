PK Delas Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 08:52

O funkeiro PK Delas resolveu fazer uma homenagem a MC Kevin: ele tatuou o rosto do amigo. PK dividiu a novidade com seus fãs no Instagram: "Irmão, agora você estará eternizado em meu coração e nas minhas lembranças. Minha homenagem é para todos aqueles que conheceram a luz, alegria e o brilho no olhar que o meu irmão tinha. Agradeço imensamente por ter compartilhado momentos inesquecíveis com você e desejo a sua família e amigos força e luz nos caminhos de todos e que saibam que estarei aqui para o que precisar! Que sua passagem não seja marcada por discórdia, vingança e muito menos por esquecimento. Tristeza sim, pela perda inestimável que tivemos, mas nos confortamos por saber que você está em bom lugar e que seu LEGADO estará no coração de cada FUNKEIRO. Seu nome será lembrado sempre! Aqui fica minha homenagem a um cara incrível e de um coração cheio de luz e que Deus abençoe sempre e possa te acolher de braços abertos. Te amo, irmão!!!", escreveu.

