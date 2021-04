Por O Dia

Publicado 18/04/2021 08:33 | Atualizado 18/04/2021 08:46

Rio - Andressa Urach compartilhou com os seus seguidores uma sequência de fotos para mostrar a nova tatuagem na perna direita. A modelo de 33 anos escolheu um desenho longo para cobrir uma cicatriz gerada após aplicação de hidrogel.







"Concluímos a tatuagem da perna direita. Amei, obrigada! Não vejo pecado em fazer tatuagem. Pecado para mim é você roubar e humilhar as pessoas com as palavras", disse a modelo. Andressa também compartilhou parte do processo nos Stories do Instagram.