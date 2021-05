Dr. Jairinho está preso acusado pela morte do menino Henry Reginaldo Pimenta - 08/04/2021

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 20:12

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) irá votar, na quarta-feira, 19, a revogação da Medalha Tiradentes do vereador Dr. Jairinho (sem partido). O pedido foi feito pelo deputado Noel de Carvalho (PSDB) após inquérito que apura a morte de Henry Borel, quatro anos. A Medalha Tiradentes é a principal homenagem do estado, concedida a pessoas que tenham prestado bons serviços à humanidade.

Foi publicado no Diário Oficial, nesta sexta-feira, o parecer favorável da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj à revogação da resolução 207/2007. O projeto teve o apoio de 33 parlamentares, 8 a mais do que o necessário.

Publicidade

"Esse caso trouxe à tona um comportamento do vereador que não está a altura de um homem público e de um médico. São muitas questões envolvendo o Doutor Jairinho, por isso espero que meus pares votem pela revogação da medalha. Sou pai, avô e bisavô e a morte do menino Henry dói na nossa alma", afirmou Noel de Carvalho.