Rio - A esperança de Monique Medeiros em ser ouvida novamente antes do julgamento da morte de seu filho, Henry Borel, acabou nesta quinta-feira. Durante coletiva de imprensa, o promotor do Ministério Público do Ri (MPRJ), Marcos Cak, afirmou que não irá pedir novas diligências para a Polícia Civil.

O órgão de acusação ofereceu denúncia à justiça sobre o caso que investiga a morte do menino, nesta sexta-feira, pedindo que as prisões temporárias de Monique e do vereador Doutor Jairinho, sejam convertidas em preventivas.

"Ela vai ter toda chance de se defender no curso do processo. A Monique prestou um substancioso depoimento de longas horas perante a polícia. Ela vai ter duas oportunidades de ser interrogada. A primeira oportunidade, na fase de instrução do júri, vai ser interrogada ao término da colheita de provas. A segunda oportunidade já em plenário de julgamento, perante o corpo de jurados. Então ela vai ter toda oportunidade do mundo, fora a defesa técnica que vai apresentar as peças necessárias pro processo", declarou o promotor.

Em cartas escritas na cadeia, Monique afirmava que estava sendo coagida por Jairinho a mentir em depoimento e pedia que a polícia uma nova oportunidade de contar sua versão da morte de seu filho. Entretanto, para Kac, elementos no inquérito policial contradizem as palavras da agora ré.

"Neste momento, nós não vislumbramos absolutamente nada que relacionasse a qualquer coação, algo que mostrasse que ela estava sofrendo algum tipo de coação. Pelo contrário, nós vimos, e isso está provado no curso das investigações, ela coagindo testemunhas para alterarem depoimentos, e tomando a frente de várias ações que iam embaraçar as investigações. Não me parece, ao longo de 25 anos de experiência no MP, que esse seja o papel de uma pessoa ameaçada ou coagida. Fora que ela permaneceu ao tempo todo próxima do co-reu (Jairinho) e quando quis esteve ausente", afirmou.

O promotor encara as cartas como uma estratégia da defesa, mas que não foram suficientes para fazer com que o Ministério Público e a Polícia Civil a ouvissem novamente.

"Ela vai ter como provar o que está alegando (nas cartas). São teses defensivas que não competem neste momento. O Ministério Público e a Polícia Civil são partes que produziram provas. O inquérito policial, ele não é dialético no Brasil, ele é inquisitivo e não permite produção de provas por parte da defesa. Na justiça a história muda, você deixa de ter a inquisição e tem a dialética no processo. Isso tudo vai ser avaliado no momento apropriado", esclareceu Marcos Cak.