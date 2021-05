Monique Medeiros e Jairinho estão presos preventivamente Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:41 | Atualizado 07/05/2021 13:55

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, publicou nesta sexta-feira (07) o pedido de prisão preventiva do vereador afastado Jairinho (sem partido) e da namorada do parlamentar Monique Medeiros. A medida foi autorizada pela juíza Elizabeth Machado Louro, nesta quinta-feira (06).



Na determinação, a magistrada destacou que a ação causou forte clamor público. A juíza disse ainda que a soltura do casal reforçaria o risco à ordem pública e a paz social além da sensação de impunidade.

"As circunstâncias do fato, pois, estão a reclamar a pronta resposta do Estado com a adoção da medida extrema provisória, até como forma de aplacar a nefasta sensação de impunidade", destacou.

Para o MPRJ, a prisão preventiva é a única forma de se assegurar que a instrução criminal não será atrapalhada pelos acusados, seja pela ameaça que eles representam para as testemunhas, seja pela influência que poderão ter na coleta das provas.

