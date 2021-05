Praça Compositor Ismael Silva GOOGLE STREET VIEWS

Por Yuri Eiras

Publicado 26/05/2021 11:17 | Atualizado 26/05/2021 13:54

Rio - Cerca de dez pessoas foram agredidas na noite de terça-feira (25) por torcedores de uma organizada do Botafogo, enquanto assistiam a partida entre Fluminense e River Plate, pela Libertadores, em um bar. Segundo testemunhas, cerca de 30 homens invadiram a Praça Ismael Silva, localizada a poucos metros da quadra da Estácio de Sá, e agrediram um grupo que participava de um churrasco no local.

Chuvisco, mestre de bateria da Estácio, estava na praça e afirmou que só não foi agredido porque conseguiu sair rapidamente. Segundo ele, os torcedores estavam com pedaços de madeira, garrafas de vidro e até um taco de beisebol. Um dos ritmistas da Estácio de Sá teve ferimentos na cabeça e chegou a ser levado para o hospital.

"Eles já fizeram tudo premeditado. Pararam o carro mais à frente e, quando vi, estavam invadindo a praça. Tinha uns seis carros, além de pessoas de moto. Eles eram em 30, ou 40. A gente estava em dez. Quatro dos meninos são meus ritmistas", conta Chuvisco, que é rubro-negro e participava de uma reunião com amigos, alguns deles torcedores do Fluminense.

"Consegui correr e não me machuquei, mas meninos meus da bateria foram parar no hospital, um outro perdeu o celular. Até a carne do churrasco eles levaram". Testemunhas afirmam que os torcedores estavam uniformizados com a camisa da Fúria Jovem do Botafogo. Os jovens que sofreram a agressão foram atendidos em unidades de saúde da região e estão bem. O caso foi registrado inicialmente na 18ª DP (Praça da Bandeira) e será encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova), delegacia responsável pela área.

A reportagem procurou a diretoria da Fúria Jovem do Botafogo, que respondeu por nota. "A Fúria Jovem do Botafogo vem demostrar total desconhecimento e repúdio pelo acontecido de ontem. Deixamos claro que nenhum componente da torcida estava nesse fato ocorrido, e aqueles que se fizeram presente e usaram o nome da instituição para cometer crimes serão devidamente identificados e levados à Justiça. Nossa torcida vem tentando mudar a imagem que a mídia e o Ministério Público construíram das torcidas organizadas no Rio, e para isso temos feito um processo de reeducação de membros e sócios para que o nosso principal e único intuito seja o apoio incondicionalmente ao Botafogo Futebol e Regatas".