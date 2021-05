Fogo começou próximo à entrada principal nas duas estações Divulgação/BRT

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 17:45 | Atualizado 23/05/2021 17:48

Rio - Estações desativadas do BRT foram atingidas por incêndios durante o fim de semana. Os alvos das chamas foram a estação Cajueiros, no corredor Transoeste, neste domingo (23), e a Olof Palme, no corredor Transolímpica, no sábado (22).



Por volta das 14h deste domingo, o monitoramento do BRT constatou que estava pegando fogo e acionou o Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas e acionou a polícia. O local não tinha energia elétrica ligada, por estar inoperante. De acordo com a equipe de infraestrutura do BRT, o fogo começou próximo à entrada principal. Ninguém se feriu.



No sábado, as chamas começaram da mesma forma na estação Olof Palme. A bilheteria e as chapas de ferro ficaram destruídas. Não houve feridos. Os prejuízos estimados com os incêndios são de R$500 mil. As estações estão fechadas devido aos furtos e vandalismo.