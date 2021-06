Jhean Marcell, do Br'Oz, comemora alta: 'venci essa batalha' - Reprodução Instagram

Jhean Marcell, do Br'Oz, comemora alta: 'venci essa batalha'Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 11:22

O cantor Jhean Marcell, do Br'Oz, usou as redes sociais neste sábado (6), para comemorar sua alta hospitalar, após 17 dias internado em tratamento contra a Covid-19. O artista deu entrada no Hospital Santa Clara, em Uberlândia, no dia 20 de maio. Ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último dia 31 e desde então vinha se recuperando no quarto. Em seu pronunciamento, Jhean agradeceu à mulher, Bruna Barcelos, aos médicos e aos fãs pelas orações e energias positivas.

"Fala galera! Eu preciso vir aqui para somente agradecer. Primeiramente quero agradecer a Deus e dizer que sim, Ele é bom o tempo todo e que honrarei cada segundo desta experiência que passei com Ele. Aprendemos juntos o quão forte é o poder da fé e oração. Ao grande amor da minha vida, a minha espetacular esposa @brunabarcelos que dobrou seus joelhos, deixou Deus agir e conduziu tudo do lado de fora de uma maneira tão serena, forte, consciente e sempre muito certa e com fé na minha recuperação. Não tenho palavras pra descrever o orgulho que tenho de ter ela do meu lado", escreveu o cantor.

Publicidade

"A toda equipe médica e enfermeiros do hospital Santa Clara, que tiverem uma sensibilidade e principalmente pelo lado humano que eles tem. Me emociono em falar deles e oro todos os dias por mais pessoas assim no mundo. E por fim a todos vocês que depositaram um pedacinho do seu tempo para orar pela minha recuperação. E venho aqui dizer a vocês que venci mais essa batalha, recebi alta e sim. Eu estou indo pra casa. Muito obrigado mais uma vez! Amo cada um de vcs com todas as minhas forças".