Lívia Andrade - Reprodução

Lívia AndradeReprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 14:19

Rio - Lívia Andrade surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um visual completamente novo. Com os cabelos morenos, a apresentadora perguntou aos seguidores com quem eles achavam que ela estava parecida. "E aí gentchy, com quem me pareço???", escreveu ela, na legenda.

fotogaleria

Publicidade

Empolgados, muitos dos fãs de Lívia aprovaram e elogiaram o novo visual. Mas pouco tempo depois, a apresentadora correu nos stories, de volta com os fios loiros, e debochou dos que acreditaram na mudança. "Gente, vocês acham mesmo que eu ia tirar minha alma loira e pintar o cabelo de preto assim sem ganhar uma grana com marca de tintura? Ah, não sou palhaça. Se não veio a propaganda logo depois, é porque eu não tingi", disse a apresentadora.

Confira a publicação: