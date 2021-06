Gil, Sarah, Juliette, João Luiz e Camilla no 'BBB 21' - Reprodução

Gil, Sarah, Juliette, João Luiz e Camilla no 'BBB 21'Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 12:33

Rio - Será que existe final feliz para o G3? Queridinhos da primeira fase do 'BBB21', Sarah, Gil e Juliette conquistaram boa parte do público com uma amizade irreverente no reality. Mas, como já se sabe, eles tomaram caminhos diferentes e a convivência do trio começou ter menos sintonia.

Mas, ao que tudo indica, essa história pode mudar. Isso porque na manhã deste domingo, a ex-BBB Sarah respondeu uma postagem feita pela equipe de Juliette ainda em fevereiro pelo Twitter. Em uma foto em que aparece ao lado da campeã do 'BBB 21', de Gil, João Luiz e Camilla, Sarah escreveu: "Aôooooo saudades".

A movimentação da ex-BBB trouxe, claro, muita comoção para as redes sociais. "Eu amava esse G5", respondeu uma seguidora. "Eu gosto deles demais", confessou outra fã.

