Camilla de Lucas - Brunno Rangel/Quem

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 11:45

Rio - Camilla de Lucas saiu do "BBB21" com o bolso cheio e não deixou a generosidade de lado. Durante uma ação publicitária, a segunda colocada no reality ganhou um vale-compras de R$ 7 mil para usar em uma loja de departamento, mas decidiu compartilhar o prêmio com sua família. Nesta sábado (5), a influenciadora registrou a felicidade de sua mãe com as novas peças, em seus Stories do Instagram.

"Gente, lá no 'BBB' eu ganhei R$ 7 mil no cartão da C&A e minha família que tá aproveitando. Deixei o cartão com eles... Fazendo a alegria do povo", brincou a ex-BBB, enquanto sua mãe mostrava as compras.

Camilla de Lucas deixou o "BBB21" como a vice-campeã do reality, faturando mais de R$ 150 mil com o prêmio do segundo lugar e os demais benefícios conquistados durante o confinamente, como quando venceu a prova do Anjo e ganho R$ 5 mil para gastar com uma marca de cosméticos.

