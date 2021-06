Pocah foi a 15ª eliminada do 'BBB 21' - Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:03 | Atualizado 04/06/2021 16:04

A mãe tá on! Pocah detalhes sobre o grupo no Whatsapp que tem com os participantes do "Big Brother Brasil 21", da Globo, no qual foi a quinta colocada. As voltas com a divulgação do single "Nem On, Nem Off", a funkeira contou que a amizade com alguns brothers ainda segue mesmo fora da casa mais vigiada do páis.



Com pouco mais de um mês do fim de sua participação no reality, a cantora, ao ser questionada sobre convites para outros realities, disse que não toparia por enquanto. “Eu não consigo olhar no espelho sem procurar uma câmera, é muito estranho ainda. Acho que está muito recente pra eu pensar em outro reality, minha cabeça nem voltou pro lugar“, contou ao site POPline.



Não é novidade que existe um grupo de WhatsApp com os participantes da edição de 2021 do BBB, chamado “Manutenção externa”. A cantora também deu detalhes sobre os rumores de que alguns nomes não haviam sido convidados.



“Esse grupo, ‘manutenção externa’, quando foi criado, todo mundo foi perguntado se queria entrar. Rolou uma galera achando que a gente tinha excluído alguém, só que pelo que eu sei, algumas pessoas não responderam, outras não estavam bem ainda pra poder entrar, mas briga não teve”, disse.