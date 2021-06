Marcello Novaes - Reprodução TV

Marcello Novaes Reprodução TV

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:46 | Atualizado 04/06/2021 17:07

Rio - Marcello Novaes se juntou ao time de artistas vacinados contra a covid-19! Nesta sexta-feira (4), o ator publicou uma foto do momento em que recebe a primeira dose do imunizante na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

fotogaleria