Publicado 04/06/2021 15:33 | Atualizado 04/06/2021 15:36

Rio - Nesta sexta-feira, se completa um mês da morte do ator Paulo Gustavo. Além do viúvo Thales Bretas e da amiga da Tatá Werneck, Mônica Martelli, também amiga de Paulo, uma homenagem homenagem para ele em suas redes sociais. Na legenda de um vídeo que mostra os bastidores da gravação de um filme, a atriz falou que as lembranças do amigo são um misto de alegria e dor.

"Inacreditável talvez seja a palavra que resume bem o que foi esse mês. 1 mês sem meu amigo.

É inacreditável que o Paulo Gustavo tenha partido, que já faça tanto tempo e que a gente ainda não está nem perto de entender o que é a vida sem ele. Paulo está presente em tudo do meu dia, como sempre foi em vida. Eu penso no que ele falaria, no que ele faria sobre qualquer situação. Mas o que antes era motivo de gargalhadas, agora traz dor. A dor de só imaginar o que ele poderia estar fazendo naquele momento. A dor dessa oportunidade da vida, da família, do afeto, que lhe foi tirado. Ainda me dói, Paulo Gustavo. Suas lembranças são um misto de alegria e dor. Está sendo assim há 1 mês. Eu não quero me sentir dessa forma porque você nunca foi dor. Esse é o maior ensinamento que você nos deixou. Cada dia é único, cada oportunidade é única e cada pessoa é única. Por isso você amava sua família, amigos e público com tanta fervorosidade, porque entendia muito do que era estar vivo. Vou te amar pra sempre, meu amor!", escreveu Mônica.

